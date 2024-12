Caltanissetta. Tiziano di Dio nominato coordinatore provinciale di Orizzonti Liberali

Tiziano di Dio, 33 anni, gelese, è stato nominato Coordinatore Provinciale di Orizzonti Liberali, il nuovo movimento politico fondato dall’On. Luigi Marattin. L’associazione, impegnata nella promozione di una visione politica liberaldemocratica e riformatrice, si propone come alternativa ai conservatorismi, sovranismi e populismi di qualsiasi schieramento. La nomina è avvenuta durante l’assemblea regionale di Orizzonti Liberali, tenutasi domenica 8 dicembre e presieduta dal Coordinatore Regionale Salvo Liuzzo. In occasione dell’incontro, sono stati designati i coordinatori di diverse province siciliane, con l’obiettivo di radicare il movimento nel territorio e di coinvolgere cittadini pronti a spendersi attivamente per il proprio Paese. Orizzonti Liberali si fonda su quattro pilastri fondamentali: leadership, formazione di una classe dirigente competente, visione di una società inclusiva e organizzazione eƯiciente. Il movimento si impegna a promuovere i valori dell’integrazione europea, della meritocrazia associata alle pari opportunità, della crescita economica, dei diritti civili e della modernizzazione del Paese per aƯrontare le sfide del mondo globalizzato. “È un onore assumere questo ruolo, ringrazio il coordinatore regionale Salvo Liuzzo e l’On. Luigi Marattin per la fiducia accordatami. Sono convinto che solo un progetto politico autenticamente riformatore e liberaldemocratico possa gettare le basi per un Paese moderno, competitivo e più equo. Una visione di società di cui, in particolar modo nel nostro territorio, sentiamo un urgente bisogno. Mi auguro che tutti coloro che condividono questi valori scelgano di unirsi a noi in questo percorso, un progetto orientato a una politica che ispiri fiducia e produca risultati concreti, superando le tradizionali divisioni ideologiche.”