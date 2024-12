Caltanissetta solidale con la raccolta fondi del Leo Club per il progetto “B.E.L. Bastone Elettronico LIons”

Il Leo Club “Caltanissetta dei Casteli” effettuerà sabato 14, dalle ore 15,30 alle ore19,00, e domenica 15, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, presso l’InfoPoint della Proloco di Caltanissetta in Corso Umberto I (Palazzo municipale), una raccolta fondi per il progetto “B.E.L. Bastone Elettronico LIons”. Questo progetto di Service nasce dalla volontà e dall’esigenza di voler affrontare una tematica nuova e attuale, ovvero la distribuzione di bastoni elettronici UltraCane per non vedenti o ipovedenti gravi.

Tali apparecchiature, con conformità certificata CE, permettono a soggetti afflitti da disabilità visiva di potersi muovere con maggiore autonomia e sicurezza, facilitandone la qualità della vita e un miglior inserimento sociale. Il principio è molto semplice: il bastone “emette un segnale” che si propaga sotto forma di onde misurando il tempo di ritorno, di rimbalzo o di riflesso, e quindi percependo non solo la presenza di eventuali ostacoli, ma anche la loro distanza. I segnali possono essere di diversa natura, quali raggi infrarossi, laser o ultrasuoni, ma il principio resta identico: il tempo che il segnale impiega a ritornare indietro, fornisce la misura della distanza che intercorre fra l’apparecchiatura e l’ostacolo. Questa è, dunque, comunicata al non vedente attraverso un sistema uditivo (segnale acustico), oppure un sistema tattile (vibrazioni), tendenzialmente preferito dal non vedente, vista la difficoltà nel percepire i suoni emessi dall’apparecchiatura in ambienti rumorosi quali strade o luoghi affollati.