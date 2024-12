Caltanissetta. Salvatore Licata confermato segretario di Orgoglio Nisseno che ha definito cariche sociali e linee programmatiche

CALTANISSETTA. Presso i locali dell’Istituto Signore della Città, si è riunita l’Assemblea Generale di Orgoglio Nisseno per provvedere alla riorganizzazione del Movimento.

In una sala gremita di soci e simpatizzanti, sono state rinnovate le cariche sociali. Per acclamazione, è stato riconfermato Segretario politico Salvatore Licata, mentre la carica di Presidente del movimento è stata attribuita, sempre all’unanimità, ad Aldo Scichilone.

Pertanto, il rinnovato Consiglio Direttivo risulta così composto:

Presidente: Aldo Scichilone;

Segretario politico: Salvatore Licata;

Vice Segretari:

Salvatore Alù e Giacoma Lo Vetere;

Responsabile Organizzativo Economo: Michele Angelo Talluto;

Presidente dell’Assemblea Generale:

Luigi Spitali;

Componenti di diritto, nella qualità di Cariche Istituzionali elette:

Consiglieri Comunali Luigi Bellavia e Vincenzo Cancelleri;

Consiglieri:

Marco Bonsignore;

Salvatore Butera;

Gaetano Cutrona;

Michele D’Oro;

Andrea Giugno;

Marco Lo Brutto;

Cristina Marchese;

Nina Schirmenti;

Leandro Sollami;

Gabriele Vinti;

Luigi Zagarrio.

COMITATO DEI SAGGI e COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Coordinatore: Adriana Amorelli.

Componenti:

Antonello Cammarata;

Salvatore Di Maio;

Gabriella Gallo;

Salvatore Giunta;

Aldo Michele Miraglia;

Angelo Palermo;

Dopo gli interventi del Segretario Salvatore Licata che, tra l’altro, ha ribadito la vocazione politica centrista del Movimento, ispirata da valori liberal democratici e riformisti, il Presidente Aldo Scichilone ha auspicato che l’azione di Orgoglio Nisseno, partendo dalla Città di Caltanissetta, possa estendersi anche in un contesto di carattere provinciale.

Inoltre, da segnalare l’intervento dei Consiglieri Comunali Luigi Bellavia e Vincenzo Cancelleri, che hanno portato a conoscenza dell’Assemblea la loro quotidiana azione di opposizione costruttiva, che fa da pungolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale, per la risoluzione dei vari problemi emergenziali, e non solo, che in questo momento la Città si trova ad affrontare.

Infine, nel dibattito conclusivo, molto partecipato e propositivo da parte di tutta l’Assemblea, sono state tracciate le linee programmatiche da mettere in atto, fin da subito, ed è stata espressa, a chiara voce, la volontà di continuare ad attivarsi per esprimere, come prima e più di prima, azioni costruttive per la crescita socio-economica della Città e dei suoi Cittadini.