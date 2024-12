Butera. Finanziamento di 347 mila euro dalla Regione per la ristrutturazione della palestra comunale

BUTERA. Il Comune di Butera ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Siciliana di 347 mila euro per la ristrutturazione della palestra comunale. Lo ha comunicato il sindaco Giovanni Zuccalà. Il progetto è stato messo a punto dall’ing. Carmelo Bonadonna, tecnico incaricato con finanziamento Pnrr, con la collaborazione dell’ing. Giuseppe Sbirziola del Comune.

Il progetto è comprensivo di efficientamento energetico, realizzazione di una pista salto in lungo e di una pavimentazione antitrauma al fine di tutelare gli atleti che andranno ad allenarsi all’interno della struttura comunale.

Una volta che il finanziamento sarà trasmesso tramite apposito decreto, sarà possibile avviare la macchina burocratica per l’assegnazione non solo dei lavori, ma anche degli incarichi previsti come il direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento e il responsabile per la sicurezza.