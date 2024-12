Basket maschile Under 14. Terza vittoria di fila per l’Invicta: battuti i Miners nel derby nisseno

Terza vittoria in altrettante partite per il gruppo U14 Invicta. Scontro che ha visto i ragazzi di coach Cordova e Mulè affrontare i Miners, nuova realtà di pallacanestro nissena, in un derby che fin dal primo quarto ha preso una direzione grazie all’intensità difensiva del quintetto in maglia rossa, che ha chiuso la prima metà di gara con soli 17 punti subiti e ben 45 realizzati.

Da sottolineare un secondo quarto dai ben 27 punti realizzati con un gioco fluido sia in contropiede che a difesa schierata, in cui i due giovani Maniscalco e Ciulla hanno gestito al meglio i ritmi, coadiuvati dal solito agonista Taschetti (miglior realizzatore con 25 punti), Pastorello e Sciabbarrasi.

Ultimi due quarti in cui i Miners hanno alzato la pressione e sono riusciti a far andare fuori giri gli avversari, riuscendo a vincere entrambi i quarti, riducendo lo svantaggio di 9 punti. Ultimi due quarti che hanno visto l’importante aiuto di Intilla e Nicoletti, quest’ultimo con un’attenta difesa, per non far rientrare in partita i padroni di casa. Alla fine dell’ultimo quarto il punteggio vede sorridere i giovani ragazzi dell’invicta, che hanno portato a referto ben 9 giocatori, chiudendo la partita 52-71.

Invicta che adesso si prepara ad ospitare Ribera, squadra che l’anno scorso ha chiuso il campionato imbattuta e che anche quest’anno ha iniziato forte vincendo e convincendo nelle prime due uscite stagionali.