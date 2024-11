Zelensky “Tregua possibile con l’Ucraina sotto l’ombrello della Nato”

ROMA (ITALPRESS) – Un accordo di cessate il fuoco potrebbe realizzarsi se l’Ucraina finisse “sotto l’ombrello della Nato”, permettendo a Kiev di negoziare i territori conquistati dalla Russia in seguito “in modo diplomatico”. Lo ha detto in un’intervista a “Sky News” il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Se vogliamo fermare la fase calda della guerra, dobbiamo mettere sotto l’ombrello della Nato il territorio dell’Ucraina che abbiamo sotto il nostro controllo – ha sottolineato -. Dobbiamo farlo in fretta. E poi, l’Ucraina potrà riprendersi i territori occupati in modo diplomatico”. Un cessate il fuoco per Zelensky è necessario “per garantire che Putin non tornerà” a prendersi altro territorio ucraino.

Parlando del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, Zelensky ha assicurato di voler “lavorare con lui e non dobbiamo permettere a nessuno di distruggere la nostra comunicazione. Voglio condividere con lui le mie idee e voglio sentire la sua opinione”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).