Vallelunga. Resta attivo il servizio di distribuzione dell’acqua potabile a domicilio

VALLELUNGA. Il sindaco Giuseppe Montesano ha comunicato alla cittadinanza il nuovo calendario e che, per fare fronte all’ emergenza idrica, rimane attivo il servizio di distribuzione dell’acqua potabile a domicilio che è riservato esclusivamente a persone anziane e diversamente abili che non possono recarsi presso l’autobotte posizionata all’ autoparco comunale.

Per usufruire del Servizio gratuito, si può contattare direttamente il numero 334 311 9019. Si comunica, altresì, che è attivo un punto prelievo acqua potabile con autobotte Caltaqua presso l’ autoparco comunale dalle ore 08:00 alle 12 e dalle 14:30 alle 16:30. Si precisa che il servizio è attivo prioritariamente per la zona C e B del centro abitato che sono in attesa di erogazione.