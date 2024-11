Terza Categoria. La capolista Acquaviva cerca riscatto contro la rivelazione Montedoro

Si disputano tutte di domenica le gare del girone unico del campionato di Terza categoria. Dopo le sorprese della precedente giornata, in questa sesta di campionato, non mancano certo le emozioni. In primo luogo c’è la capolista Acquaviva che cerca riscatto contro il Montedoro Calcio rivelazione del campionato. La capolista vuol riprendere a volare ma il Montedoro appare intenzionato a scombinare i piani della capolista nel contesto di un match che si annuncia intenso e spettacolare. Da non perdere anche la sfida tra il Marianopoli e gli agrigentini della Saraceno, con i secondi che vorranno conquistare i tre punti al cospetto di un Marianopoli al momento poco continuo in campionato.

Per il resto, il Real Suttano vuol tornare al successo e sfida la Buterese in un confronto interessante, così come parecchio interessante è la sfida tra il Sutera, unica squadra a zero punti in classifica, e il Delia. Molto interessante anche la sfida fra Tre Torri e Bompensiere Family, mentre Riesi – Caterinese conclude la serie degli incontri tra due formazioni che vogliono riprendersi dando continuità al proprio rendimento in campionato.