Terza Categoria. Il tecnico della Caterinese Lillo Stella ha rassegnato le dimissioni

Mister Lillo Stella, tecnico della Caterinese, squadra che milita nel campionato di Terza Categoria, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di natura familiare. Lo ha fatto sapere la stessa società tramite una propria comunicazione. Si tratta di un altro inaspettato colpo di scena per la Caterinese che, in questo avvio di stagione, sta vivendo un momento di grande difficoltà.

“La Società – si legge nella nota – a malincuore prende atto della scelta dell’allenatore che ha sentito l’esigenza di lasciare l’ambiente rosanero per dedicare più tempo alla sua famiglia. A Lillo Stella, persona tanto perbene, va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno profuso e per aver accettato questo impegnativo ruolo sotto nostra forte insistenza. Grazie Mister!”.

La Dirigenza è già al lavoro per trovare un nuovo tecnico; nei prossimi giorni vaglierà una rosa di candidati a cui affidare la panchina della Caterinese. Attualmente la squadra è affidata al capitano Carmelo Sangiorgio che probabilmente guiderà i compagni di squadra nella prossima gara casalinga contro il Bompensiere.