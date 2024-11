Terza Categoria. Confronti delicati per le capolista Acquaviva e Delia; c’è il derby agrigentino Saraceno – Tre Torri Campobello

Nel campionato di Terza Categoria impegni importanti per le due capolista Acquaviva e Delia. L’Acquaviva è impegnata fuori casa contro il Bompensiere Family in una sfida alquanto interessante tra due squadre che ben si conoscono e che vorranno certamente prevalere.

Il Delia, invece gioca in casa contro il Riesi 2002 B anche qui in un confronto che si annuncia interessante poichè i padroni di casa, vincendo, consoliderebbero il loro primato in classifica al pari dell’Acquaviva.

Per il resto, la terza di campionato propone il confronto tra Buterese e Caterinese con i padroni di casa che puntano a conquistare i primi punti in campionato contro una Caterinese che, fin qui, di punti ne ha conquistato uno solo.

Per il resto, tiene banco la sfida tra il Montedoro Calcio e il Real Suttano, con i padroni di casa che vogliono riscattare la sconfitta del turno precedente per riprendere a correre in classifica. Altro derby del Vallone che promette scintille è quello tra Marianopoli e Sutera con i padroni di casa che intendono mantenere l’imbattibilità stagionale contro un Sutera che, invece, ha bisogno di vincere per schiodarsi dal fondo della classifica.

Infine, derby tutto agrigentino tra la Saraceni di Ravanusa e il Tre Torri di Campobello, con due squadre che, avendo quattro punti a testa, in caso di vittoria, potrebbero lanciarsi nelle zone alte della classifica.