Terza Categoria. Anticipo del sabato per la capolista Acquaviva; domenica con Delia e Montedoro a caccia di vittorie

Anticipo del sabato nel campionato di Terza Categoria con Caterinese – Acquaviva. La capolista acquavivese sfida in trasferta una Caterinese partita con il piede sbagliato che, tuttavia, intende riscattarsi in campionato e risalire la china. La capolista Acquaviva, che è ancora imbattuta, punta tuttavia a conquistare la sua quinta vittoria di fila per provare la fuga.

Domenica 24 novembre, alle 10,30 del mattino invece, il Bompensiere Family di Michelangelo Benvissuto sfida il Riesi 2002 B in un match interessante che dovrà dire dove può arrivare la squadra di casa. Partita non meno delicata per la Buterese che è chiamata ad affrontare e a provare a battere gli agrigentini del Tre Torri in un incontro non facile per i padroni di casa.

Altro match di cartello è quello che vedrà opposto il Delia al Real Suttano. I deliani sono convinti di poter fare risultato pieno contro un Real Suttano che, fin qui, non è sembrato mantenere quelle che erano le attese. Impegno casalingo anche per la rivelazione Montedoro (nella foto) contro Marianopoli. Completa il quadro delle sfide domenicali quella tra Saraceno e Sutera. Le gare della domenica, tranne quelle di Bompensiere, si giocano tutte alle 14,30.