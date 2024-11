Sostegno della Regione Siciliana a quattro Comuni della provincia di Caltanissetta in difficoltà finanziaria. Mancuso(FI): “Opportunità di sostegno e di crescita per il territorio”

“Un’intervento che sottolinea l’attenzione da parte del Governo Regionale e che aiuterà i Comuni in difficoltà economica ad affrontare le emergenze e a sostenere le iniziative per lo sviluppo degli Enti Locali. Le risorse destinate ai quattro Comuni della provincia di Caltanissetta rappresentano una risposta concreta alla volontà di una politica sempre più interessata ai bisogni dei cittadini e ai servizi pubblici.” Interviene così l’onorevole Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, in merito al contributo destinato ai Comuni della provincia, quali Butera, Delia, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, di 40.000 mila euro ciascuno destinato al piano di riequilibrio finanziario.

“Investire sul territorio, offrire ai Comuni in forte sofferenza economica opportunità di sostegno che consente una giusta crescita in termini di sviluppo – continua l’onorevole Michele Mancuso – contribuisce a rendere stabile il tessuto sociale e sottolinea la concretezza di un progetto politico, quello del Governo Schifani, attento ai bisogni dei cittadini e alle esigenze dei Comuni Siciliani, affinché possano essere parte attiva di un sistema sociale solido e pronto a ritrovare un equilibrio economico a favore della comunità.”