Si profila il possibile ritorno di Giovanni Campanella sulla panchina della Nissa: contatti avviati, ma manca ancora l’ufficialità

La società Nissa, al momento, come è ovvio che sia, non si è pronunciata ufficialmente, ma la pista principale percorsa per sostituire l’esonerato Terranova porta a Giovanni Campanella.

Il tecnico catanese, che vanta anche un’esperienza alla Nissa, è un allenatore che viene considerato quello giusto per prendere i comandi di una squadra che, in questo momento, ha bisogno di ritrovare le sue coordinate di carattere.

A quanto sembra ci sarebbero stati dei contatti tra la Nissa e il tecnico ex Enna, Paternò, Licata e Gela. Contatti che sarebbero risultati alquanto proficui e che potrebbero preludere nelle prossime ore al raggiungimento di un accordo ufficiale.

Qualora nelle prossime ore il tecnico catanese dovesse raggiungere l’accordo con la Nissa, allora non si esclude che anche oggi stesso possa dirigere al “Tomaselli” il suo primo allenamento in vista della trasferta di domenica prossima ad Acireale.

Di certo, al netto di un’ufficialità che ancora non c’è, dopo il pari incolore con il Ragusa, la contestazione dei tifosi e l’esonero di Terranova, la società s’è comunque subito mossa per assicurare alla squadra una guida tecnica ben precisa e non una soluzione transitoria.