Serie D. La Sancataldese perde 3-0 con la Scafatese: prestazione generosa, ma risultato dalla parte dei campani

Sconfitta esterna per la Sancataldese che ha perso 3-0 contro la Scafatese. La squadra campana, dopo aver perso 4-2 contro la Nissa domenica scorsa, voleva riscattarsi e c’è riuscita con una prestazione vincente e convincente. Una Sancataldese alla quale mancava Cappello e nella quale s’è infortunato Suarez.

Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato al 38’ con Vacca che ha superato Dolenti per l’1-0. Il 2-0 poco dopo: al 43’ è stato Albadoro a raddoppiare e a dare più consistenza al vantaggio dei padroni di casa. Ad onor del vero, la Sancataldese, ad inizio ripresa, sospinta dal gruppo del tifo organizzato del Commando Neuropatico, nonostante gli infortuni e nonostante la forza dell’avversario, ha provato a riaprire il match senza però riuscirci.

Al 55’ invece Neglia ha triplicato. In ogni caso, nonostante la sconfitta netta rimediata, il tecnico Orazio Pidatella s’è detto tutto sommato moderatamente soddisfatto per una prestazione che è stata certamente generosa da parte di una squadra che ha lottato e onorato la maglia dall’inizio alla fine indipendentemente dal risultato contro una squadra di tutto rispetto come la Scafatese. La Sancataldese resta pertanto ferma a quota 12 in classifica nel girone I del campionato di serie D.