Serie D. Cresce l’attesa per Nissa – Ragusa. Biglietti già in vendita, ecco dove acquistarli

Cresce l’attesa per la gara che la Nissa disputerà domenica al “Tomaselli” contro il Ragusa alle ore 15. La squadra di Nicolò Terranova vuol tornare a vincere e per questo sta lavorando per preparare meglio possibile questo delicato appuntamento.

Nel frattempo è iniziata la vendita dei boglietti. La Tribuna “ROSSA” centrale è esaurita, mentre la Tribuna “BLU” laterale ha un costo di 15 euro (ridotto 10 euro), la Curva Nord 10 euro (5 euro in prevendita), il Settore ospiti 10 euro. Il biglietto è Ridotto dai 13 ai 16 anni, Over 65 e donne. Per quanto riguarda l’ingresso gratuito bambini, gli “Under 12” possono farlo ma senza assegnazione di posto. Per acquistare il posto €. 4 n tribuna laterale.

Per l’acquisto dei biglietti ci si può rivolgere ai seguenti rivenditori:

– Tabaccheria Dell’utri- via S.G.Bosco, 36

– Caffe’ Sport – via Lincoln, 46

– Punto G – via consultore Benintendi, 29

– Special Bar – viale della regione, 154

– La Posta che volevi – via degli Orti, 88

– FreeStyle – Via F. Turati, 106

– Big & Small – via Don Minzoni 205

– Caffe il capriccio – Via dei Mille, 6

– Agenzia viaggi Belfiore – Piazza Mercato, 5/6. (Foto Claudio Vicari)