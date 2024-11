Serie C, Nissa Rugby: insidiosa trasferta a Catania. Ferrara e Branchereau: “Ci siamo allenati bene e siamo pronti”

Terza giornata del campionato di serie C che registra l’impegnativa trasferta della Nissa Rugby per affrontare il S. Gregorio, al polivalente di S. Giovanni La Punta, domenica 3 novembre.

In realtà è la seconda gara effettiva per la squadra del presidente Giuseppe Lo Celso, che dopo l’esordio vincente contro Trapani, la scorsa settimana non ha giocato per la mancata presentazione del Reggio Calabria.

Abbiamo parlato della prossima sfida dei nisseni con Peppe Ferrara (senatore tornato in campo dopo un anno di stop) e con l’elvetico Aurelien Branchereau.

Ferrara sottolinea: “Ci faremo trovare pronti per questa nuova sfida, per questa seconda partita. Ci stiamo allenando tanto, stiamo facendo bene con costanza e continuità: siamo pronti per domenica. Torno dopo un anno, ho sentito la mancanza della mia squadra, dei miei compagni di gioco, di quell’atmosfera che si crea durante gli allenamenti e nella partita. Sono stato oltreoceano, ma giocare fuori non era la stessa cosa”.

Branchereau, studente svizzero ma nisseno d’azione, rimarca: “Determinante la prestazione del gruppo che sarà più importante del risultato. Il valore del gruppo è l’amicizia, restare sempre uniti in particolare contro le squadre più ‘solide’ della nostra”.