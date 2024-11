Santa Caterina. Il sindaco Giuseppe Ippolito: la media della Raccolta differenziata per il 2024 è al 72%

SANTA CATERINA. Si mantiene alta e stabile la percentuale di raccolta differenziata a Santa Caterina. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha fornito alla cittadinanza l’aggiornamento sui dati della raccolta differenziata. In particolare, il primo cittadino ha avuto modo di far rilevare come, nel corso del 2024, la media sia stata del 72%, con una punta addirittura dell’80% nello scorso mese di luglio. Un dato Importante per la comunità caterinese che, sostanzialmente, rispecchia quello dello scorso anno, mentre due anni fa, nello stesso periodo, la media era superiore di mezzo punto in più (72,5%).

Insomma, dati che confermano, nel loro insieme, come ormai la raccolta differenziata a Santa Caterina è in grado di esprimere una sostanziale continuità verso l’alto. In generale, il primo cittadino, dati alla mano, ha fatto rilevare come a Santa Caterina anche nel corso del 2024 la media della percentuale di differenziata si sia attestata oltre il 70%, ma anche come, facendo riferimento al report delle medie mensili a partire da gennaio 2021, si sia passati al 2,92% all’attuale 72%. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha inteso complimentarsi con i cittadini, che per altro coprono integralmente il costo del servizio con il pagamento delle relative bollette, per l’impegno profuso nella raccolta differenziata consentendo al Comune la conferma di un simile importante traguardo che consentirà alla comunità caterinese di acquisire le premialità che ogni anno la Regione riserva per gli enti locali che raggiungono una certa percentuale di differenziata al loro interno.