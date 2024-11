Sanità siciliana, al via concorsi per 213 assunzioni a tempo indeterminato

Al via concorsi per 213 assunzioni a tempo indeterminato in Asp e ospedali siciliani. Ne dà notizia la GURS Concorsi del 25 ottobre, ecco il dettagli.

Arnas Garibaldi di Catania:

n. 2 posti di dirigente medico di urologia

n. 9 posti di infermiere pediatrico, Area dei professionisti della salute e dei funzionari

Ospedale Papardo di Messina:

n. 1 posto di dirigente medico di biochimica clinica;

n. 1 posto di dirigente medico di oncologia;

n. 1 posto di dirigente medico di urologia.

Villa Sofia-Cervello di Palermo:

n. 10 posti di dirigente medico, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza

Asp di Agrigento:

n. 1 posto di dirigente analista

Asp di Caltanissetta:

n. 170 posti di dirigente medico,varie discipline: 17 medici di Anestesia e Rianimazione, 2 di Anatomia patologica, 1 di Chirurgia vascolare, 1 di Ematologia, 3 di Gastroenterologia-Endoscopia digestiva, 14 di Igiene pubblica, 2 di Medicina del lavoro, 1 di Medicina dello Sport, 41 di Medicina e Chirurgia accettazione ed Urgenza, 6 di Medicina fisica e riabilitativa, 22 di Medicina interna e Lungodegenza, 2 di Oncologia medica, 4 di Patologia clinica, 8 di Pediatria e Neonatologia, 13 di Psichiatria, 7 di Urologia, 3 di Ostetricia e Ginecologia, 12 di Organizzatore dei Servizi sanitari di base, 3 di Neuroradiologia, 7 di Nefrologia e 1 di Terapia del dolore.

Asp di Messina

n. 3 posti di dirigente medico di pediatria;

n. 10 posti di dirigente medico di medicina d’emergenza-urgenza

Asp di Siracusa:

n. 4 posti di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia;

n. 1 posto di dirigente medico disciplina chirurgia vascolare.