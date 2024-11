San Cataldo. Gran successo in Chiesa Madre per il concerto dei 30 anni della Polifonica Renzo Chinnici

SAN CATALDO. Si è svolto ieri, nella splendida Chiesa Madre, il Concerto di musica polifonica diretto dal maestro Raimondo Capizzi. Numeroso pubblico e repertorio eseguito di alto spessore culturale. Il Concerto dei 30 anni della Corale Polifonica Renzo Chinnici ha così conquistato i presenti con brani di Beethoven, Mozart, Verdi, Bellini, Arcadelt, Vivaldi e Rossini.

Presente anche la compostezza in divisa ufficiale del Coro dell’associazione Nazionale Polizia di Stato di Palermo che ha impreziosito l’evento. Applausi anche per il Maestro Simone Alaimo che ha ricevuto una targa per “l’alta valenza artistica” direttamente dal Sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato, apprezzati anche il maestro Salvatore Bonaffini, Fiammetta Bellanca e Liliana Aiera i quali sono stati i rappresentanti del bel canto, il tutto accompagnato dall’orchestra GOS, Sinfonica del Centro Sicilia.

Così il maestro Capizzi: “abbiamo portato a San Cataldo musica che raramente si ha il piacere di ascoltare qui dalle nostre parti, un mix si cultura e bellezza che hanno fatto esplodere un infinità di emozioni. I due cori da me diretti non si conoscevano prima, ma la musica ha questa magia, di unire gli sconosciuti, di fare dialogare anche coloro che parlano lingue diverse perché il linguaggio della musica è uno e solo. Sono soddisfatto del lavoro svolto e ringrazio chi ha collaborato nella riuscita dell’evento”. L’evento è stato supportato dalla BCC “Toniolo San Michele” di San Cataldo.