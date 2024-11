Pallavolo femminile B1. La Traina cerca di rilanciarsi a Modica nel 3° derby siciliano

Dopo la gara di Marsala e l’incontro casalingo con il Santa Teresa di Riva, la trasferta di Modica della TRAINA SRL completa il trittico di derby siciliani in programma nel girone di andata in una rapida sequenza senza difetto di continuità. Epas Agocap PVT Modica – Traina SRL Albaverde viene riproposta in serie B1 dopo essere stato uno scontro clou nello scorso campionato di B2 conclusosi positivamente per le due formazioni.

Nella terza serie nazionale gli obiettivi e la classifica delle due società sono diametralmente opposti ma la valenza dell’incontro rimane intatta con tre punti in palio importanti per entrambe le squadre. Il Modica, dopo un inizio promettente complice un calendario abbordabile, ha iniziato la stagione con due vittorie (a Pescara e in casa contro ICS S. Lucia) e ha conquistato la terza vittoria stagionale, dopo la sconfitta di Arzano, superando il Crotone al tie-break nella quarta giornata.

Da quella gara Brioli e compagne non hanno più vinto con tre sconfitte consecutive contro Bisceglie, Fasano e l’ultima in ordine di tempo a Torre Annunziata. Con otto punti in classifica il PVT è posizionato dopo sette giornate al decimo posto in coabitazione con ICS Santa Lucia e Castellana Grotte.

Nettamente più deficitaria è la classifica della Traina SRL Albaverde che, dopo la vittoria beneaugurante contro il Castellana Grotte, non è riuscita a dare seguito alla propria risalita, perdendo a Marsala ma soprattutto non riuscendo ad andare a punti sabato scorso con un doloroso passo falso casalingo contro lo Iannino Santa Teresa di Riva.

Per la Traina SRL Albaverde quindi la trasferta di Modica viene vista come uno scontro salvezza dal valore doppio ma reso ancora più difficile dalle motivazioni che metteranno in campo le giocatrici di casa dopo una settimana tecnicamente travagliata. Ci si attende quindi uno scontro dai contenuti agonistici elevati tra Epas Agocap PVT Modica – Traina SRL Albaverde con la gara in programma sabato 30 novembre con inizio alle ore 18:00 nella Struttura Geodetica di via Fabrizio a Modica. Arbitreranno Diego Lonardo (sezione Trapani) e Flavia Caltagirone (sezione Palermo).