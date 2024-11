Pallavolo femminile B1. La Traina a Marsala cerca conferme al suo buon momento in campionato

La prima vittoria stagionale ha riportato l’entusiasmo in città attorno alla Traina SRL Albaverde, ma in casa nissena i piedi restano ben piantati a terra consapevoli di dovere affrontare una stagione in cui l’obiettivo salvezza sarà raggiungibili solo costruendolo punto su punto. Nel prossimo turno di domenica 17 novembre per la formazione allenata da Gianpietro Rigano si alza nuovamente il coefficiente di difficoltà, in quanto Serena Moneta e compagne saranno impegnate a Marsala contro l’attuale terza forza del campionato che ha totalizzato 10 punti in cinque gare e attualmente si trova in coabitazione con VolleyRo Casal de’ Pazzi Roma e Crotone.

In un campionato dove nessuna formazione viaggia a punteggio pieno, il Marsala è attardato tre punti dalla vetta con un percorso in trasferta al di sotto delle aspettative in quanto la formazione di Luca D’Amico lontano dal Pala San Carlo ha totalizzato solo quattro dei nove punti a disposizione. Reduci dalla sconfitta di Crotone le lilibetane sono ritornate però nella confort-zone casalinga dove hanno conquistato sei punti su sei senza concedere set alle avversarie (per la cronaca Oplonti Torre Annunziata e Pomezia).

E’ quindi prevedibile che il Marsala entrerà in campo con il dente avvelenato per far immediatamente dimenticare il passo falso di Crotone. In casa TRAINA SRL la squadra si è allenata con discontinuità (martedì la seduta pomeridiana è saltata per l’allerta-meteo poi rivelatasi una bufala) e Rigano ha stravolto il tradizionale calendario settimanale inserendo un allenamento congiunto venerdì a Catania con il Volley Valley di Piero Maccarone e rifinendo la preparazione sabato mattina al PalaCannizzaro, anche in considerazione del fatto che la trasferta di Marsala è una delle poche in programma la domenica.

A margine della presentazione della prossima gara, segnaliamo una inattesa multa comminataci dal Giudice Sportivo per intemperanze del pubblico che sinceramente non avevamo rilevato. Il nostro pubblico ha protestato a volte vivacemente contro una serie di accertati errori arbitrali, alcuni anche clamorosi, e crediamo che forse l’arbitro avrebbe dovuto riflettere più sulle sue topiche invece di concentrarsi sui malumori dei tifosi che fanno assolutamente parte del gioco, soprattutto in presenza di ingiustizie arbitrali. Tranne che i fischietti vogliano dirigere le gare in una bolla insonorizzata o, forse, magari in impianti a porte chiuse.

Noi, come è nostro costume, abbiamo evitato nel commento del dopo gara di sabato scorso di stigmatizzare la pessima prova arbitrale, ma ci sembra assolutamente inaccettabile che fischi, protese e poco più altro portino ad una penalizzazione nei confronti della società e di un campo. Chiusa la parentesi relativa all’ultima gara disputata completiamo comunicando che Marsala Volley – Traina SRL Albaverde è in programma domani, domenica 17 novembre con inizio alle ore 17:00 presso il Palasport “San Carlo” di Marsala. Arbitreranno Annalisa Martorino sezione Monti Iblei e Gabriele Galletti sezione di Catania.