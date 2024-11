Mussomeli, Colletta Alimentare per i bisognosi. Volontari confraternite e gente comune in servizio presso esercizi commerciali

MUSSOMELI – Come ogni anno a metà novembre il Banco Alimentare organizza la Colletta Alimentare. Anche i supermercati di Mussomeli sono tra gli 11.600 di tutta Italia. La Misericordia di Mussomeli che collabora con il Banco alimentare, quest’anno, coordina i volontari delle confraternite che da tempo ci collaborano e gente comune, in tutti i supermercati di Mussomeli. L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i Punti Vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata, che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà. L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità. “Lo scorso anno abbiamo raccolto 2489 kg di alimenti, ci auguriamo di raggiungere, anzi, superare la quota dello scorso anno, e sono fiducioso -dice il Governatore Catania- che ci riusciremo, perché quando c’è bisogno di solidarietà i cittadini di Mussomeli non si sono mai tirati indietro. Invito tutti a donare qualcosa ma invito anche qualcuno ad unirsi ai volontari, c’è sempre bisogno di aiuto per far muovere la macchina organizzativa, chi vuole può venire a piazzale Mongibello a mettersi a disposizione: la carità si fa anche così. I prodotti che chiediamo sono: Pasta e riso, Olio, Verdure o legumi in scatola, Conserve di pomodoro, Tonno o carne in scatola, zucchero, latte, biscotti e brioscine”.