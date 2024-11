Mussomeli, accoglienza al comune delegazione della Corea del Sud

MUSSOELI – Nei giorni scorsi una delegazione dalla Corea del Sud è stata accolta presso la sala giunta in quanto interessata al progetto di rigenerazione urbana “case1euro” . “È stata un’opportunità straordinaria – hanno commentato dal comune – per condividere idee e esperienze su come trasformare le nostre città in luoghi più sostenibili e vivibili”. Si è discusso di innovazione, partecipazione comunitaria e strategie per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Siamo entusiasti di collaborare e scambiare buone pratiche con i nostri amici coreani”. Insomma, il progetto “case ad ! euro” attira ed incuriosisce. La dimostrazione è la presenza di stranieri durante il corso dell’anno pe rendersi conto personalmente della situazione ambientale, usi e costumi che hanno determinato la vita sociale nel suo contesto storico.