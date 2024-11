Lotta alla violenza di genere. Azzurro Donna, Nadia Gnoffo(FI): “Necessario fare squadra e sostenere le donne tutti i giorni”

“Bisogna aiutare e sostenere le donne tutti i giorni. Non dobbiamo mai smettere di parlare di violenza sulle donne ma, è nostro dovere occuparcene con azioni concrete. Leggo di pregevoli iniziative per la lotta alla violenza di genere, rivolte alla giornata del 25 novembre. Importanti sì, ma si dovrebbe “guardare oltre” ed investire nelle donne vittime di violenza.” Interviene così Nadia Gnoffo, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Forza Italia in merito alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. “Nel nostro territorio ci sono diverse associazioni che attraverso i loro mezzi cercano di poter garantire alle donne vittime di violenza “uno status di libertà” conquistato dopo le velleità subite. Ma la realtà è che molte associazioni che si occupano di donne vulnerabili e vittime di violenza sono private e vivono di fondi privati o della generosità degli associati. Ancora oggi, la possibilità di avvalersi dell’assistenza di uno psicologo o di un legale per fronteggiare le difficoltà o di mettere a disposizione delle stesse appartamenti ove possano trovare riparo e protezione, dipende solo dalle donazioni. Tutto questo è inconcepibile e credo che sia necessario lavorare ancora molto per tutelare veramente le donne. Donne che sono in cerca di lavoro e che non riescono a provvedere ai bisogni primari, dal pagamento delle bollette alla spesa. È necessario fare squadra.”

Nadia Gnoffa continua proponendo di organizzare corsi di formazione con le associazioni di categorie per re-inserirle nel mondo del lavoro e istituire borse di studio che permettano loro di voltare pagina, di affrancarsi dal proprio passato di soprusi e crescere anche professionalmente. “Nella qualità di coordinatrice provinciale di Azzurro Donna – continua Gnoffa – ho sempre garantito sostegno alla proposta di legge a sostegno dell’istituzione e messa in rete dell’app “Mai sole” già varata dalla Camera con la prima firma dell’On.le Polidori, coordinatrice nazionale di azzurro donna, da qualche giorno oggetto di un tavolo permanente di lavoro presso il Ministero delle pari opportunità. La forza di quest’app è quella di attivarsi anche a telefono spento in caso di necessità da parte della vittima con il coinvolgimento in primis delle forze deputate al soccorso, all’emergenza e all’ordine.”