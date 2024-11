Lego Horizon Adventures, la recensione

(Adnkronos) – Lego Horizon Adventures trasporta l'affascinante mondo post-apocalittico di Horizon Zero Dawn nell'universo colorato e giocoso dei Lego. Questa reinterpretazione, pur mantenendo l'essenza dell'ambientazione originale con i suoi dinosauri robotici e gli scenari lussureggianti, si discosta in modo significativo dalla trama e dalla profondità del titolo di Guerrilla Games. La storia di Aloy viene ridotta all'osso, eliminando le intricate sottotrame e le sfumature narrative che hanno reso Horizon Zero Dawn così coinvolgente. L'attenzione si concentra su una missione lineare che vede Aloy impegnata a salvare la sua tribù e il mondo da una minaccia ambientale. Pur comprendendo la necessità di semplificare la narrazione per un pubblico più giovane, la scelta di sacrificare gran parte della ricchezza narrativa di Horizon appare discutibile, soprattutto considerando la capacità dimostrata in passato dai giochi Lego di trasporre fedelmente storie complesse. Dal punto di vista estetico, Lego Horizon Adventures è un vero gioiello. Gli ambienti isometrici, interamente costruiti con mattoncini, ricreano con creatività l'atmosfera di Horizon. Le animazioni in stile Lego Movie, l'illuminazione dinamica e l'abbondanza di colori contribuiscono a creare un'esperienza visiva di grande impatto, probabilmente la più affascinante mai vista in un gioco Lego. Il gameplay si concentra sull'azione frenetica, con combattimenti contro dinosauri robotici che richiedono l'utilizzo di diverse armi e abilità. Aloy e i suoi compagni possono sfruttare archi, bombe e poteri speciali per sconfiggere i nemici in modo spettacolare. Le boss battle, contro creature come il colossale Thunderjaw, offrono sfide più impegnative che richiedono pianificazione e precisione. Purtroppo, la brevità dell'avventura rappresenta un limite significativo. La campagna principale può essere completata in poche ore, soprattutto in modalità cooperativa. La mancanza di contenuti extra e la scarsa varietà di enigmi e segreti da scoprire contribuiscono a rendere l'esperienza complessivamente meno appagante. Lego Horizon Adventures è un titolo divertente e tecnicamente impeccabile, che saprà intrattenere i giocatori più giovani. La fedele riproduzione dell'ambientazione di Horizon e l'azione frenetica sono i suoi punti di forza. Tuttavia, la semplificazione eccessiva della trama, la brevità dell'avventura e la mancanza di contenuti extra rappresentano delle mancanze che potrebbero deludere i fan di Horizon e i giocatori più esigenti.

Formato: PS5 (versione testata), Switch, PC Editore: Sony Interacrive Entertainment Sviluppatore: Guerrilla Games, Studio Gobo Voto: 7/10