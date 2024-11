L’Asp di Caltanissetta ha avviato i lavori a Riesi e Sommatino delle Case di Comunità; in corso di progettazione quella di Serradifalco

CALTANISSETTA. L’ASP di Caltanissetta ha già avviato i lavori a Riesi con un investimento di 1.120.000 € e a Sommatino finanziando un totale di 3.300.000 €, mentre è in corso la progettazione dei lavori per la casa di Comunità che sarà realizzata nel Comune di Serradifalco.

In Comuni privi di una struttura Ospedaliera l’assistenza sanitaria locale verrà così potenziata con l’attivazione della Casa di Comunità che il DM 77/2022 ha previsto quale “luogo fisico di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria”.

La Casa di Comunità gestirà sia la componente ambulatoriale che domiciliare dell’assistenza, quest’ultima anche con strumenti di gestione a distanza come la Telemedicina. Inoltre agevolerà la presa in carico della persona mediante un approccio multidisciplinare e multi-professionale grazie alla presenza della Medicina di base, specialistica e guardia medica oltre al servizio infermieristico che valuteranno tempestivamente il bisogno di salute della persona per accompagnarla alla risposta assistenziale più appropriata.

Gli utenti della zona ridurranno così il ricorso inappropriato alle strutture ospedaliere usufruendo della possibilità di accedere alle cure a livello locale.