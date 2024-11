La Nissa Under 19 sbanca Acireale imponendosi 3-4: in gol Cissè, Mandalà (doppietta) e Samb

Bellissima la vittoria che la Nissa Under 19 ha ottenuto fuori casa contro l’Acireale nel campionato regionale di categoria. Una vittoria importante per la squadra di Giacomo Serafini che, come comunicato dalla società nella pagina Facebook Nissa Fc- Settore giovanile – Scuola Calcio, ha espugnato il “Comunale” di Viagrande con uno spettacolare 3-4 finale. Biancoscudati in vantaggio con il bomber nisseno Mandalà, figlio dell’ex vice presidente della Nissa, Michele.

L’Acireale, tuttavia, ha subito pareggiato, ma i biancoscudati di Giacomo Serafini si sono riportati in vantaggio con Cissè per poi. Sul 2-1 reazione dell’Acireale contro una Nissa che perde per infortunio Mannino e Morello. Gli acesi, con due rigori, si sono portati sull’3-2, ma ancora Mandalà ha artigliato il pari prima che il senegalese Samb non segnasse il gol del 3-4 per la definitiva vittoria biancoscudata. La Nissa resta seconda in classifica nel campionato Under 19 dietro il solo Siracusa in vantaggio di un solo punto sugli under 19 biancoscudati. (Foto Nissa Fc- Settore giovanile – Scuola Calcio).