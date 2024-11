La cake artist serradifalchese Roberta Petix tra le 30 donne più influenti d’Italia in pasticceria

SERRADIFALCO. Roberta Petix, affermata cake artist nissena, è tra le 30 donne più influenti d’Italia in pasticceria. Lo ha stabilito “Dolcesalato”, rivista specialistica del settore della ristorazione tramite “Dolcesalato Power List”, un progetto che mira a valorizzare e supportare il talento in ambito artigianale e imprenditoriale, selezionando 30 figure di eccellenza all’interno di specifici cluster tematici.

Non si tratta di un concorso o di un contest, ma di una selezione tra i più nominati del settore, in base a criteri strettamente attinenti al cluster tematico in oggetto. Un riconoscimento di valore assoluto per la giovane cake artist serradifalchese che lavora presso La Torre a Canicattì e che, nel giro di pochi anni, è assurta ai massimi livelli nella creazione e realizzazione di torte d’autore.

Un settore nel quale la concorrenza, a livello nazionale ed internazionale, è veramente tanta e notevole. Roberta Petix, tuttavia, nonostante ciò è riuscita a scalare le classifiche con una spontaneità e una bravura che le fanno onore. Per lei, in ogni caso, cominciare da zero e ritrovarsi tra i più grandi è una soddisfazione immensa.

Si, perchè la cake artist ha iniziato a fare torte per i suoi figli senza una formazione specifica! Tuttavia, quella sua innata abilità nel riuscire a creare torte bellissime l’ha presto portata a partecipare e vincere competizioni locali. Notata per il suo talento, è stata assunta da un’azienda di catering nel 2015, dove ha lavorato duramente per specializzarsi, soprattutto nel cake design e nell’uso della pasta di zucchero e panna. Per Roberta, il cake design è una sfida personale e professionale che unisce estetica e gusto in creazioni sofisticate.

Ha saputo sfruttare i social nel momento del boom del cake design, facendosi conoscere e collaborando con aziende, con cui ora cura corsi e consulenze professionali. Il suo segreto? <Guardo, colgo spunti, traggo ispirazione, soprattutto dall’estero, e poi rielaboro attraverso il mio sguardo>.