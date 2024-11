Incidente nel leccese, mezzo rifiuti contro auto: muore netturbino di 28 anni

(Adnkronos) – Un grave incidente stradale, con un bilancio di un morto e tre feriti, si è verificato questa mattina prima dell’alba in località ‘San Dana’ nei pressi di Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. A scontrarsi sulla statale 275 sono stati un mezzo compattatore della nettezza urbana, che si è capovolto su un lato, e un’automobile, rimasta gravemente danneggiata sulla parte anteriore.

Ha perso la vita un giovane netturbino di 28 anni. Ferito un suo collega che era a bordo del mezzo compattatore dei rifiuti come anche altre due persone che viaggiavano a bordo di una automobile. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)