Il 24 novembre c’è l’evento “Non è normale che sia Normale – Caltanissetta e Bruxelles unite contro la violenza di genere”

CALTANISSETTA. Si terrà domenica 24 Novembre a partire dalle ore 17.30 presso il Glass, Via Piave 10 Caltanissetta, e sarà aperto a tutti e a tutte l’evento organizzato dall’associazione Roadto50% dal titolo “Non è normale che sia Normale – Caltanissetta e Bruxelles unite contro la violenza di genere”.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Roadto50%, per la prima volta in Sicilia, organizza un evento sul tema della violenza di genere a 360 gradi toccandone le varie sfumature come la violenza economica, psicologia, fisica e di Stato. L’evento vuole pertanto essere un’occasione per discutere di Violenze di genere e dei diversi aspetti in cui queste possono verificarsi. Per tali ragioni gli interventi riguardano sfere molto eterogenee tra loro ma che in qualche modo rappresentano comuni criticità̀ e impatti sulla vita delle donne e in quanto tali vanno affrontate.

Durante l’evento, esperti ed esperte affronteranno temi cruciali:

• il percorso per il raggiungimento della parità con Najwa Fariki – referente Roadto50%;

• il costo della violenza per lo Stato con Ester Vitale – già membra CESE;

• la drammatica realtà della pornografia non consensuale, con Denise Romano – Non una di meno;

• il legame tra genere e salute, con la cardiologa Paola Sanfilippo;

• il ruolo cruciale dei consultori, spiegato da Pippo Pastorello – Presidente APS “Noi per la salute Tina Anselmi”;

• le implicazioni delle modifiche alla Legge 194, analizzate dalla ginecologa Daniela Anzelmo;

• le disuguaglianze economiche e gli stereotipi di genere, discussi da Martina Zagarella – Marketing Specialist.

L’incontro sarà̀ un’occasione per ascoltare, confrontarsi ed impegnarsi nel costruire una società̀ basata sull’uguaglianza di genere. All’interno dell’evento saranno inoltre presenti i banchetti di Myvoice Mychoice per il diritto all’aborto e verrà̀ prodotto un documento con proposte concrete da presentare alle varie amministrazioni comunali del territorio per contrastare i fenomeni di violenza di genere.