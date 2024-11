“Hodierna” Mussomeli: Progetto Legalità, visione film “Il Giudice e il boss”

MUSSOMELI . Nell’ambito del progetto Legalità Hodierna tra cinema e teatro giorno 30 ottobre tutti gli studenti dell’IIS Hodierna hanno partecipato all’interessante e formativa esperienza della visione del film Il Giudice e il boss” nonchè dell’opportunità di parlare di mafia insieme al regista Pasquale Scimeca e all’attore Omar Noto. lL regista è tornato ad occuparsi delle vittime di mafia meno ricordate come il giudice Cesare Terranova ed il maresciallo Lenin Mancuso, impegnati in una lotta epica contro la Cosa Nostra del boss Luciano Liggio. Il processo, celebrato a Bari nel 1969 per legittima suspicione, vedeva imputati i componenti della spietata mafia dei corleonesi e si concluse, dopo un decennio di indagini, con un nulla di fatto con pesante delusione di chi si era impegnato con determinazione. Nel finale del film i due protagonisti, Terranova e Mancuso, consapevoli dei rischi che corrono, parlano delle promettenti leve della lotta alla mafia: Falcone, Borsellino, Cassarà…quasi a rimarcare che la lotta alla mafia non si sarebbe più fermata. Una giornata proficua per ricordare grandi uomini come Cesare Terranova, Lenin Mancuso e Lillo Zucchetto (cui è intitolato l’Auditorium di contrada Prato, riflettendo insieme sui valori dell’onestà e della giustizia. Oggi più che mai la scuola continua a parlarne. “La mafia teme più la scuola della giustizia. L’istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa”

