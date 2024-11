Giovane attirato in Sicilia e sequestrato a scopo di estorsione: Carabinieri di Mussomeli arrestano 45enne

MUSSOMELI. Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mussomeli per il reato in concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione. Vittima un curdo iracheno di 25 anni attirato in Sicilia con la promessa di un lavoro e un alloggio e che invece è stato sequestrato per quattro giorni.

Il giovane, contattato da un connazionale, aveva preso il primo treno da Bolzano per arrivare in Sicilia dove si è ritrovato vittima di sequestratori senza scrupoli. Il ragazzo, una volta giunto a Caltanissetta, è stato prelevato da un uomo che lo ha fatto salire in macchina alla volta di Mussomeli. Una volta giunto in paese due uomini incappucciati lo hanno picchiato e rinchiuso in una stanza dove è stato anche incatenato al muro.

Poi i sequestratori hanno chiamato il padre della vittima che si trova in Iraq chiedendogli un riscatto di 500mila dollari minacciando anche di uccidere il figlio. Il padre del venticinquenne, funzionario di polizia in Iraq, si è messo subito in contatto con il nipote residente a Bolzano e da lì hanno scattate le ricerche. E’ stata la stessa vittima del rapimento a farsi trovare. Dopo essere riuscito a liberarsi dalle catene era salito sul tetto chiedere aiuto.

I carabinieri che già erano sulle sue tracce lo hanno dunque liberato e una volta dentro l’abitazione hanno sequestrato passamontagna, cicche di sigarette e indumenti dai quali è stato estratto il dna. Adesso si cercano gli altri complici.

Fonte: Ansa