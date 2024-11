Gela. Successo per il “Battesimo del Mare”, studenti scoprono il mondo del lavoro marittimo

Si è svolta ieri, 18 novembre 2024, la tanto attesa attività denominata “Battesimo del Mare”, organizzata a favore degli studenti del primo anno dell’Istituto Tecnico Nautico E. Majorana di Gela e di una delegazione di studenti della terza media dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Gela. L’evento è stato pensato per avvicinare i giovani al mondo della marittimità, trasmettendo loro la passione e i valori che animano ogni giorno chi opera sul mare.

La giornata è iniziata con la solenne cerimonia dell’Alzabandiera, svoltasi nel piazzale antistante la sede della Capitaneria di Porto di Gela. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata (CP) Ferruccio Alessandro GRASSIA, hanno partecipato, oltre agli studenti e ai docenti accompagnatori, anche i genitori ed una delegazione del gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Gela.

Conclusa la cerimonia, il Comandante ha rivolto un caloroso saluto agli studenti, sottolineando l’importanza di attività come questa, finalizzata a promuovere la cultura del mare tra i giovani, nonché l’importanza e la necessità di una proficua sinergia con il mondo della scuola nel portare avanti tali tipo di meritorie attività. Successivamente, il gruppo si è trasferito presso il Porto Isola di Gela dove, dopo un briefing sulla sicurezza tenuto dal personale specializzato della Bioraffineria di Gela, gli studenti hanno avuto la possibilità di salire a bordo dei mezzi nautici messi a disposizione dal locale gruppo Barcaioli e Ormeggiatori, nonché dalla locale Corporazione Piloti.

Gli studenti hanno così vissuto una breve ma emozionante navigazione intorno al porto e alla rada di Gela sotto l’occhio attento e vigile del personale dei Servizi Tecnico-Nautici operanti nel Compartimento Marittimo di Gela. Per molti dei ragazzi, questa è stata la prima esperienza diretta a bordo di mezzi operativi, un’occasione unica per toccare con mano la realtà del lavoro in mare, affiancando professionisti che ogni giorno mettono passione e dedizione nel loro operato.

Al termine della navigazione, la delegazione è tornata presso la sede della Capitaneria di Porto, dove è stato illustrato nel dettaglio il ruolo della Guardia Costiera. Gli studenti hanno avuto modo di approfondire i molteplici compiti istituzionali del Corpo, che spaziano dalla salvaguardia della vita umana in mare alla tutela dell’ambiente marino e costiero, fino alla regolamentazione delle attività portuali e di pesca.

L’entusiasmo degli studenti è stato palpabile durante tutta la giornata lasciando trasparire un vivo interesse ed apprezzamento per le esperienze vissute.