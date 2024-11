Favignana. Al via il progetto “Inverni isolani. Arte, lingue e teatro”

Il Comune di Favignana avvia un ricco programma di iniziative culturali e formative per la stagione invernale, finanziato attraverso i fondi della Democrazia Partecipata. Il progetto “Inverni isolani. Arte, lingue e teatro”, vincitore del Bando della Democrazia Partecipata 2023, include quattro corsi di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e portoghese), un laboratorio di ceramica e uno di teatro. “L’iniziativa, interamente gratuita, mira a offrire opportunità di svago, apprendimento e creatività ai residenti nei mesi invernali”, spiega Filippo Oliveri, dirigente del Secondo Settore. “Abbiamo registrato un grande interesse con oltre cento richieste di partecipazione. Desidero ringraziare tutti i cittadini e l’ufficio e i miei collaboratori che, con il loro impegno e professionalità, hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa”. Giovedì 28 novembre presso Palazzo Florio, a partire dalle ore 9.30, si terranno i test di ingresso per i corsi di inglese e francese. Le attività inizieranno nelle prossime settimane.”Questo progetto è il risultato di una scelta condivisa con i cittadini”, dichiara il sindaco Francesco Forgione. “La grande partecipazione conferma il forte desidero di coinvolgimento e crescita che anima la nostra comunità. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per offrire momenti di apprendimento, creatività e svago, arricchendo l’offerta formativa e creativa del territorio. Come Amministrazione, siamo sempre pronti a promuovere e sostenere attività che favoriscano la crescita culturale e sociale di tutta la popolazione”.