Chanel Banks, l’attrice di ‘Gossip Girl’ scomparsa è stata ritrovata in Texas

Chanel Maya Banks, l'attrice di 'Gossip Girl' scomparsa due settimane fa a Los Angeles, è stata ritrovata sana e salva in Texas. Lo riporta il sito del New York Post. "L'attrice 36enne – nota anche per aver interpretato 'Blue Bloods' – è stata trovata oggi in Texas", ha detto al Post un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles. La donna è illesa e non si sospetta ci sia alcun atto 'scorretto' alla base della sua scomparsa, hanno riferito le autorità, senza però fornire dettagli su cosa la Banks stesse facendo in Texas. I membri della famiglia dell'attrice erano arrivati in aereo per cercarla, molto preoccupati perché nessuno di loro aveva avuto sue notizie dal 30 ottobre, aveva raccontato in precedenza alla Abc 7 Eyewitness News sua cugina Danielle-Tori Singh. "Cinque giorni senza avere notizie da mia cugina sono campanelli d'allarme", aveva detto Singh. "Non passa più di 48 ore senza parlare con me o con sua madre. Quella ragazza è più come una sorella maggiore per me", aveva aggiunto la cugina, dicendo che temeva che "qualcosa non andasse". Le autorità avevano precedentemente condotto controlli presso l'appartamento di Playa Vista che Banks condivide con suo marito da un anno e lì avevano trovato i suoi averi e il suo cane, ma nulla indicava dove potesse essere andata.

Prima del ritrovamento della donna, i sospetti su quanto accaduto sembravano essersi concentrati sul marito, visti i dubbi sollevati dalla stessa Danielle. "Suo marito – aveva scritto in un post dove condivideva un appello al ritrovamento della cugina- non ha collaborato con la nostra famiglia e con la polizia di Los Angeles. Anzi, in realtà è stato visto rimuovere i volantini per la sua scomparsa dalle auto e dall'area circostante".