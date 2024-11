Catania Film Fest, entra nel vivo la 13esima edizione: tre sezioni di film in concorso e un omaggio al maestro del cinema Ernst Lubitsch

Dopo la cerimonia di apertura tenutasi alla presenza delle massime autorità cittadine, tra cui il Direttore della Direzione cultura del Comune di Catania, Paolo Di Caro, presso l’Auditorium “Concetto Marchesi” – Palazzo della Cultura, con la premiazione della Presidente della Grande Giuria, Stefania Casini; giovedì 14 novembre il Catania Film Fest entra nel vivo trasferendosi per ben quattro giorni da Zo Centro Culture Contemporanee fino alla sua conclusione.

Si parte dalle 8.30 fino all’ora di pranzo con tutte e tre le sezioni del festival in competizione, che includono indifferentemente documentari e film di finzione. In Sala Verde saranno proiettati tre titoli di Catania Film Italiana: Amen di Andrea Baroni, Agàpe di Velania A. Mesay e Tomy Mellina Bares e Come pesci nell’acqua di Veronica Spedicati.

Contemporaneamente in Sala Grigia saranno proiettati i titoli di Catania Corto Euromediterranea, in rappresentanza delle più diverse nazionalità dalla Siria alla Romania, 18 Paesi in concorso: 3350 di Sara Kontar, Remote di Dana Rogoz, Desgosto de morrer no inverno di Gonçalo Viana, Kitan’s Transit di Fiyin Gambo, And that’s for this Christmas di Peter Vulchev, It burns di Kate Maveau, A Short Trip di Erenik Beqiri, Il giardino delle delizie di Simone Spampinato, Di notte di Roberta Martinelli, La ballata di Francesco di Alfonso Core, Due di Matteo De Liberato, Bridge di Tara Aghdashloo, Ascoltami di Francesco Madeo, 7 secondi di Filippo Susinno, The Shell di Giuseppe De Lauri, Hold on for dear life di Simone Fiorentino.

A partire dalle ore 16.00, ancora in Sala Verde, spazio alla sezione Catania Film Euromediterranea con la proiezione di Sounds Like a Great Project! di Mr. Valents e Inpaintings di Ozan Voleri.

Dalle ore 20.00 tutti in Sala Grigia per la degustazione di vini delle Cantine Tenute Orestiadi.

La giornata si conclude in Sala Verde con Sinestetica – Il cinema muto, un Omaggio al maestro del cinema tedesco-statunitense, Ernst Lubitsch, di cui sarà proiettata la commedia fantastica Die Puppe (1919), sonorizzata dal duo Paolo Spaccamonti & Ramon Moro in collaborazione con Zo.