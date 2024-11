Campofranco. Approvato in Consiglio comunale il Bilancio consuntivo 2023

CAMPOFRANCO. Si è riunito martedì 5 novembre il Consiglio Comunale di Campofranco per discutere due importanti punti all’ordine del giorno, entrambi approvati all’unanimità: il bilancio consuntivo 2023 e la presa d’atto della deliberazione n. 225/2024/PRSP della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana.

L’analisi del bilancio ha evidenziato una situazione finanziaria ancora in fase di risanamento, con un disavanzo di amministrazione di 581.666,48 euro, registrando tuttavia un miglioramento di quasi 52.000 euro rispetto alle previsioni dell’anno precedente. Per quanto riguarda il debito ATO rifiuti, ammontante a 530.000 euro, sono già stati accantonati 420.000 euro. Importante il risultato ottenuto dal Sindaco Nuara su una rimodulazione migliorativa del piano di rateizzazione precedentemente stabilito dalla precedente amministrazione.

L’amministrazione comunale, in risposta alla verifica dei conti effettuata dalla Corte dei Conti per il triennio 2020-2022, ha implementato diverse misure correttive:

– Tempistica dei Documenti Finanziari: ridotti significativamente i ritardi nell’approvazione, con impegno a rispettare le scadenze per i bilanci 2024 e il piano previsionale 2025-2027.

– Fondo Pluriennale Vincolato: Istituito con uno stanziamento iniziale di 5.326,21 euro per garantire adeguata copertura delle spese.

– Fondo crediti dubbia esigibilità: Accantonamento aggiornato a 1.958.836,25 euro, con metodologia di calcolo allineata alle direttive della Corte.

– Anticipazione di Tesoreria: Completamente estinta grazie allo sblocco dei trasferimenti erariali.

– Gestione aziende partecipate: ridimensionamento dell’accantonamento del Fondo Perdite in conformità al d.lgs. 175/2016, con particolare attenzione ai rapporti con l’ATO Ambiente CL1.

– Fondo Contenzioso: Implementato con specifico accantonamento per la copertura di rischi legali.

– Riconciliazione Crediti /Debiti: è stato avviato processo di allineamento delle posizioni con enti e società partecipate.

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno per una gestione finanziaria oculata e trasparente, in piena conformità con le direttive della Corte dei Conti, al fine di consolidare la stabilità economica del Comune e garantire servizi efficienti alla cittadinanza e ringrazia il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri comunali per aver posto in essere un altro importante passo per il miglioramento della comunità.