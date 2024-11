Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale, il primo turno inaugura l’inizio del XVI° torneo open interno: ecco i vincitori

Con le partite del primo turno è iniziato il XVI° torneo open interno – torneo di Natale – che si concluderà con la finale del 19 dicembre.

23 Giocatori iscritti divisi in 5 tavoli, 3 da cinque giocatori e 2 da quattro.

Da registrare la nuova entrata di cinque tra giocatrici e giocatori.

Dopo circa due ore di attacchi e difese con rotolio di dadi e spostamento di carrarmati e bandierine hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Andrea Kiswarday, Maria Pia Matraxia, Rosa Pillitteri, Alice Barsalona e Giulia Gulino.

“Inizia bene questo XVI° torneo – dichiarano dal direttivo del RCU nisseno – con 23 iscritti, ma se ne aspettano una decina che si aggiungeranno dal prossimo turno, di cui ben 9 ragazze e di queste 4 vincitrici ai tavoli. Un risultato che conferma che il nostro Club è in continua crescita, una realtà nel panorama nazionale del Risiko e strumento di divulgazione del gioco di strategia più affascinante del mondo”.

Si resta in attesa di sapere se Caltanissetta sarà sede del Raduno Nazionale del Sud, il direttivo si è già attivato nell’organizzazione, sta valutando le date a disposizione e la location dove ospitare i vari giocatori che verranno da tutto il territorio nazionale.

“L’anno scorso abbiamo ricevuto i complimenti per la location, l’Hotel San Michele, per il cibo e l’accoglienza – continuano a dichiarare dal direttivo- Se anche quest’anno la nostra candidatura verrà presa in considerazione cercheremo di migliorarci sfruttando tutte le risorse, conoscenze e potenzialità che il Club ha all’interno, coinvolgendo tutti e tutte nell’organizzazione”.

Prossimo turno: giovedì 21 presso Eclettica Street Factory. Per chi volesse può ancora iscriversi recandosi la stessa sera del giovedì entro le ore 20:30 o attraverso i canali social del Risiko Club Eclettica.