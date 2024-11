Caltanissetta. La segreteria SIM in visita al Centro DIA

Una delegazione SIM di Caltanissetta guidata dal Segretario Generale Provinciale Paolo Moncada, dal Segretario Generale Provinciale Aggiunto Gianluca Salomone e dal Consigliere Provinciale Salvatore Castellano, ha fatto visita al Centro DIA di Caltanissetta.

L’ incontro è stata occasione di confronto costruttivo, dove sono stati trattati vari temi sia di natura personale, sia di reparto.

“Siamo davvero soddisfatti di questo incontro così tanto voluto dai nostri tesserati presso il Centro DIA di Caltanissetta” ha dichiarato il Segretario Generale Paolo Moncada.

I colleghi hanno partecipato attivamente all’ incontro fornendo spunti molto interessanti che verranno forniti alla Segreteria Nazionale per eventuali azioni Sindacali in quella che è la collaborazione con il Comando Generale dell’ Arma.

Paolo Moncada ha, inoltre, sottolineato l’importanza di una così considerevole partecipazione dei colleghi che si sentono parte in causa del loro Sindacato, perché la “nostra forza deriva anche dalle risposte che si riescono a dare quotidianamente ai colleghi sul territorio”.

I ringraziamenti sono indirizzati al Vice Capo Centro Col. Papa per l’ospitalità e la collaborazione offerta, che apre una linea di dialogo reciproca.