Caltanissetta. Il Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Il Generale di Corpo d’Armata Antonino Maggiore, Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, nei giorni scorsi si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta.

Dopo gli onori militari, l’Alto Ufficiale accolto dal Comandante Provinciale, Col. Stefano Gesuelli, ha intrattenuto cordiali incontri di saluto con il Presidente della Corte d’Appello – dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni, con S.E. il Procuratore Generale della Repubblica, dott. Fabio D’Anna e con il Procuratore Capo della Repubblica, dott. Salvatore De Luca.

Nel corso della giornata si è intrattenuto con una rappresentanza di militari dei Reparti della provincia nissena nonché con una rappresentanza della sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo A.N.F.I. di Caltanissetta e Gela.

Il Colonnello Stefano Gesuelli ha illustrato, con un breve briefing, le principali caratteristiche del contesto socio – economico della provincia, le più importanti attività operative in corso di svolgimento nonché le tematiche di carattere logistico – amministrativo e del personale.

Al termine della visita, il Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, ha manifestato gratitudine per l’impegno e la dedizione profuse dai militari del Corpo operanti nel nisseno a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria in tutti i segmenti della missione istituzionale, complimentandosi per la pregevolezza di alcune significative operazioni esortando a proseguire nel costante impegno in favore della collettività e delle imprese rispettose delle regole.