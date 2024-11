Brembo presenta la nuova pinza motoGP ad EICMA 2024

(Adnkronos) –

Brembo è fornitore di tutti i 22 i piloti della massima serie delle moto GP, Oggi in EICMA 2025 ha presentato una nuova pinza racing che potrà potrà essere utilizzata dai piloti della MotoGP a partire dalla stagione 2025. Si tratta di una pastiglia maggiorata, in grado di resistere a temperature elevatissime, in grado di assicurare una frenata costante e potente anche nelle situazioni più critiche. La superficie di scambio è stata maggiorata e favorisce ora un rapido smaltimento del calore, migliorando l’usura della pastiglia e garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Il disco del freno è invece in carbonio ed è in grado di resistere a temperature fino ai 1.000° gradi.

La novità più importante della GP4 è stata rappresentata dalle alette di raffreddamento che migliorano significativamente l'efficienza termica dell'intero impianto frenante.