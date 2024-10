Villalba, Magma l’unica siciliana alla finale del Premio d’Aponte

VILLALBA . Unica siciliana tra i dieci finalisti del prestigioso Premio d’Aponte, la cantautrice Magma, originaria della provincia di Caltanissetta, al secolo Florinda Venturella. Si svolgerà sabato 26 presso il Teatro Cimarosa di Aversa la XX edizione del contest che vede protagonisti grandi artisti della musica italiana come Irene Grandi, Paola Turci, Giuseppe Anastasi, Cristina Donà, Arisa, Margherita Vicario e molti altri. Questo premio è un’importante realtà che valorizza le cantautrici italiane emergenti. Nasce in memoria del grande talento artistico di Bianca D’aponte e dona alle finaliste l’opportunità di esprimere la propria arte e la possibilità di vivere momenti di incontro e di approfondimento con discografici e artisti di spicco. Magma porterà sul palco il brano “Sto bene a casa”, tratto dall’omonimo Ep uscito nel maggio scorso e ascoltabile su tutte le piattaforme digitali. Magma, originaria di Villalba, in passato ha frequentato l’accademia Palladium di Lia Minio e ha proseguito i suoi studi al CPM e al CET di Mogol e ha già attirato l’attenzione su di sé nel panorama musicale arrivando finalista a diversi premi tra cui Genova per voi e Musicultura. Recentemente ha vinto il premio per il miglior testo al festival delle alpi Apuane con “Anche Morfeo si è addormentato”.