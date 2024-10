Villalba. Dal 7 ottobre attivo il servizio di refezione scolastica

VILLALBA. Da lunedì 7 ottobre sarà attivo il servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2024/2025 per le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. I genitori che hanno effettuato l’iscrizione online al servizio riceveranno una mail dal Comune di Villalba con la conferma dell’avvenuta iscrizione e il numero della Tessera Pan utile alla ricarica per l’acquisto dei buoni pasto tramite PAGOPA.

Si ricorda che i ticket non utilizzati nell’a.s. 2023/2024 che sono stati ritirati dall’ufficio comunale competente verranno caricati sulla tessera virtuale individuale.