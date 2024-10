Università degli Studi di Palermo, istituita la prima cattedra di Management delle Aziende Sanitarie

L’Università degli Studi di Palermo ha istituito, presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, la prima cattedra in Sicilia di Management delle Aziende Sanitarie. La nuova cattedra, alla cui guida è stato assegnato il prof. Federico Cosenz, Ordinario di Economia aziendale e Delegato del Rettore al sistema di governo e valutazione della performance dell’Ateneo, si pone l’obiettivo di rispondere alle sfide del settore sanitario attraverso la formazione avanzata e la promozione della ricerca applicata nel management delle aziende sanitarie. “Si tratta della prima cattedra di Economia delle Aziende Sanitarie presente nelle Università siciliane – commenta il Rettore UniPa, prof. Massimo Midiri – un primato che sottolinea il ruolo di leadership che il nostro Ateneo intende assumere nell’ambito della ricerca e dell’alta formazione nel Sud Italia. Siamo convinti che questa nuova cattedra contribuirà a formare una nuova generazione di professionisti che sappiano coniugare le competenze mediche con quelle manageriali caratterizzanti il settore sanitario, rafforzando così il dialogo tra il mondo accademico e quello delle aziende sanitarie, pubbliche e private”. “La Scuola di Medicina e Chirurgia, grazie a questa nuova cattedra, si pone come punto di riferimento per la formazione di esperti capaci di gestire le risorse sanitarie in modo efficace, efficiente ed economico, in un contesto sempre più dinamico e complesso – dichiara il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, prof. Marcello Ciaccio – La ricerca prodotta in questo ambito contribuirà non solo a migliorare le performance delle aziende sanitarie, ma anche a garantire una gestione ottimale delle risorse a beneficio dell’intera collettività, del territorio e del sistema sanitario nazionale”.