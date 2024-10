Turismo. GAL Terre del Nisseno, finanziati per 800 mila euro due progetti ai Comuni di Mazzarino e Acquaviva Platani

Lunedì, 28 ottobre 2024, presso la sede operativa del GAL “Terre del Nisseno”, sono stati approvati dal nuovo Consiglio di Amministrazione, e consegnati brevi manu martedì 29 ottobre, al Sindaco di Mazzarino Domenico Faraci, accompagnato dall’Assessore Filippo Alessi, capofila della coalizione composta dai comuni di Butera, Riesi e Sommatino e al Sindaco di Acquaviva Platani Salvatore Caruso, capofila della coalizione composta dai comuni di Mussomeli e Villalba, gli atti di concessione per il finanziamento di 2 progetti per un importo di € 499.895,00 per la coalizione di Mazzarino ed € 369.332,67 per la coalizione di Acquaviva Platani.

Ne danno notizia il Presidente Giovanni Manduca, il Vice Presidente Luigi Tricoli e i consiglieri Vincenzo Palizzolo, Michele Falzone e Giovanni Ingrao

“Con la sottoscrizione di questi 2 ulteriori Atti di Concessione – dichiara il Presidente del GAL, Giovanni Manduca -, sono state finanziate tutte e quattro le coalizioni che hanno partecipato al Bando rivolto ai 17 comuni appartenenti al GAL “Terre del Nisseno”, nell’ambito della sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014/2022, Azione GAL 2.2.3.

Creazione della destinazione turistica delle vie dei castelli, dello zolfo e dei sali potassici valorizzando il patrimonio edilizio, ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali. Il Bando vedeva una dotazione finanziaria di 1.869.017,67 che è stata totalmente assegnata a tutti i 17 comuni appartenenti al GAL “Terre del Nisseno”. Spetterà ora ai comuni realizzare quanto previsto nei rispettivi progetti cercando di accelerare i procedimenti amministrativi per l’affidamento delle forniture e dei servizi vista la scadenza imminente del PSR 2014/2022.

“Abbiamo poco tempo – continua il Presidente Manduca -, la scadenza degli Atti di Concessione è prevista per il 30 Aprile 2025, salvo eventuali proroghe concesse dall’Autorità di Gestione del PSR, ma se facciamo rete possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati in modo da sviluppare nuovi prodotti e servizi per attrarre nuovi segmenti di mercato anche in prospettiva di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e della Sicilia “Regione europea della gastronomia 2025”.

La firma di questi ulteriori atti di concessione da parte del neo Presidente Giovanni Manduca, rappresenta il coronamento dell’intenso lavoro che il CdA e l’Ufficio di Piano hanno portato e continueranno a portare avanti, nei prossimi anni, per lo sviluppo del territorio.

Con la firma di questi 2 atti di concessione, diventano complessivamente 30 i progetti finanziati dal Gal per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro.