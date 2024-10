Tesla svela il robotaxi che si guida da solo: rivoluzione o ennesima promessa di Musk?

(Adnkronos) – Elon Musk, il visionario CEO di Tesla, ha presentato al mondo il suo ultimo progetto: un robotaxi completamente autonomo, privo di volante e pedali, destinato a rivoluzionare il trasporto urbano. L'evento "We, Robot", tenutosi presso gli studios Warner Bros. a Burbank, ha offerto uno sguardo al futuro della mobilità secondo Tesla, un futuro in cui l'intelligenza artificiale guiderà i veicoli in totale autonomia. Il prototipo, dal design futuristico con porte ad ali di gabbiano e un abitacolo minimalista per due passeggeri, è stato presentato come un veicolo 10-20 volte più sicuro di quelli guidati da umani. Musk ha sottolineato l'enorme potenziale di questa tecnologia nel ridurre incidenti e salvare vite, oltre a promettere costi di esercizio irrisori, pari a 0,20 dollari per miglio. Tuttavia, l'entusiasmo di Musk si scontra con la realtà di un settore, quello della guida autonoma, ancora in fase embrionale. Nonostante le promesse di un lancio in Texas e California già nel 2025, la produzione del robotaxi, soprannominato "Cybercab", è prevista non prima del 2026, con possibili slittamenti al 2027. L'approccio di Tesla alla guida autonoma, basato su sistemi di assistenza alla guida come Autopilot e Full Self-Driving, è stato oggetto di critiche da parte degli esperti. Questi sistemi, pur impressionanti, hanno dimostrato limiti e difetti, causando incidenti e richiami. La recente morte di un motociclista in un incidente con una Tesla in modalità FSD ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di queste tecnologie. Musk, dal canto suo, si è sempre distinto per la capacità di raggiungere obiettivi ambiziosi. Il successo della Model 3 e del Cybertruck sono esempi di come Tesla abbia saputo sfidare le aspettative. Ma la sfida della guida autonoma è di tutt'altra portata. Mentre Waymo e Cruise accumulano milioni di chilometri di test su strada con i loro veicoli senza conducente, Tesla deve ancora dimostrare la validità del suo approccio. I robotaxi, inoltre, hanno già mostrato problematiche nell'utilizzo reale, con blocchi stradali, ingorghi e persino alcuni feriti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)