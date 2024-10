Teramo, bimbo 4 anni precipita dal balcone a Silvi: indaga procura

(Adnkronos) –

Un bimbo di 4 anni, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato dal balcone del primo piano di una palazzina di due piani a Silvi (Teramo), nella zona della Marina, in via Fratelli Bandiera. L'incidente questo pomeriggio. Il bimbo è finito sul lastricato dell'atrio condominiale ed è stato immediatamente soccorso da alcuni vicini presenti. E' stato trasportato in ospedale a Pescara, dove è stato ricoverato nel reparto pediatrico. Non è in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri. La Procura ha aperto un fascicolo sull'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)