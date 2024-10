Striscione per Gaza, annullata la multa all’apicoltore di Desio

(Adnkronos) –

Annullata la multa all'apicoltore che, al mercato di Desio in provincia di Monza, ha esposto uno striscione con la scritta 'stop bombing Gaza', stop ai bombardamenti su Gaza. A quanto apprende l'Adnkronos, i carabinieri di Monza hanno annullato in autotutela la sanzione. L'annullamento sarebbe avvenuto in seguito a una errata interpretazione della norma da parte del carabiniere intervenuto. All'apicoltore era stata applicata una sanzione in base all'articolo 23 comma 1 del codice della strada, che vieta l'affissione di cartelli che possano arrecare disturbo visivo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. In un primo momento era circolata la notizia che la sanzione fosse stata applicata per propaganda politica non autorizzata. Un dato che ha sollevato numerose polemiche e spinto alcuni esponenti politici a presentare anche un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)