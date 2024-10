Sport. Forti emozioni per il nisseno Carmelo Bellanca che conquista la medaglia da finisher alla gara Ironman 70.3 in Grecia

Forti emozioni e un’ altra conquista per l’atleta Carmelo Bellanca che conclude in 05:08 ore l’Ironman 70.3 a Marathon, Grecia.

Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli a causa del vento, è soddisfatto della sua prestazione in cui ha percorso 1.9 km a nuoto, 90km in bici e 21 km di corsa.

“L’emozione di tagliare il traguardo è sempre tanta, perché ogni percorso è differente e presenta difficoltà e itinerari sempre nuovi – afferma Carmelo Bellanca

Con il costante supporto della sua famiglia, Carmelo ha conquistato la medaglia da finisher, frutto di impegno, passione e grande dedizione, valori che spera di impartite alle sue figlie, con l’augurio che siano di supporto per crescere e diventare persone migliori nella vita e nello sport.