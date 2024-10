Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner giocherà oggi la finale del Masters 1000 di Shanghai. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne Novak Djokovic. Appuntamento alle 10.30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. In semifinale Sinner ha superato in due set Tomas Machac con il punteggio di 6-4, 7-5, certificando che finirà la stagione al primo posto del ranking Atp ed entrando nella storia del tennis italiano. Qualche problema in più invece lo ha avuto l'attuale numero 4, che dopo aver battuto Taylor Fritz per 6-4 nel primo set, si è imposto nel tie break 7-6. Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono affrontati per otto volte, con il serbo che è in vantaggio 4-3. L'ultimo confronto diretto risale alla semifinale dell'Australian Open. Il 23enne altoatesino si è imposto in 4 set nel match che ha fatto da prologo al trionfo nella finale contro il russo Daniil Medvedev. Agli Australian Open, Sinner ha conquistato il primo Slam della carriera e il primo titolo dell'anno. Il numero 1 del mondo va a caccia del settimo successo del 2024 e del 17esimo totale. Djokovic, invece, nella stagione attuale non ha ancora vinto torneo Atp: il fuoriclasse di Belgrado è a quota 99 nella straordinaria carriera, impreziosita quest'estate dalla medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il match Sinner-Djokovic, finale del Masters 1000 di Shanghai 2024, come tutti i match del torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go.